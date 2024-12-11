إجراء 327 عملية جراحية خلال شهر بمستشفى سوهاج الجامعي

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي أجرى على مدار شهر نوفمبر الماضي 327 عملية جراحية، مثمنا جهود كافة الأطباء والجراحين بمستشفى سوهاج الجامعي واستمرار عملهم الدؤوب في القضاء على قوائم الانتظار، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة بأعلى جودة لتخفيف المعاناة على المرضى غير القادرين.

وأشاد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجهود إدارة الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني ودعمها المستمر لكلية الطب البشري وللمستشفيات الجامعية، وحرصها على المشاركة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحة الإنسان.

وذكر الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم إجراء جميع الحالات بالمجان تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحة العظام، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تردد على استقبال القسم أكثر من 14 ألف مريض، كما أجرى القسم أكثر من 8 آلاف عملية جراحية ذات مهارة.

وأوضح الدكتور أحمد صالح، رئيس قسم جراحة العظام، أن الفريق الطبي بالقسم نجح خلال شهر نوفمبر في إجراء حوالي 327 عملية جراحية منهم 210 عملية جراحية كبرى، و113 عملية جراحية متوسطة، إلى جانب 4 عمليات صغرى.