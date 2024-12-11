تنظيم الاتصالات يحذر من مشاركة بيانات الرقم القومي على مواقع وتطبيقات غير موثوقة

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا هامًا لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية، داعيًا إياهم إلى الامتناع عن مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم إلا عبر المواقع والتطبيقات الموثوقة، مثل المنصات الحكومية الرسمية.

يأتي هذا التحذير في إطار حرص الجهاز على حماية خصوصية المستخدمين وضمان أمان بياناتهم الشخصية. وأشار الجهاز إلى ملاحظة متزايدة لطلبات غير مبررة من بعض المواقع والتطبيقات للحصول على بيانات الرقم القومي، وهو ما قد يشكل خطرًا على المستخدمين، مثل سرقة الهوية أو إساءة استخدام البيانات، في انتهاك واضح لأحكام القانون.

شدد الجهاز على ضرورة تعامل المستخدمين بحذر، والاعتماد فقط على المنصات المعروفة والموثوقة لتجنب أي مخاطر محتملة، لاسيما تلك المتعلقة بانتهاك خصوصية البيانات أو استخدامها في أغراض غير قانونية.