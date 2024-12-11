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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجلالي: حكومة تسيير الأعمال في سوريا أصبحت تتحكم بالقرارات الاستراتيجية

سوريا
سوريا
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أكد رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، أن حكومة تسيير الأعمال في سوريا أصبحت تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتتولى إدارة شؤون البلاد، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس الوزراء السوري السابق، أن عملية تسليم الوزارات جرت بسلاسة دون التأثير على سير العمل وهناك تعاون لإدارة مرافق الدولة في سوريا واستمرار تقديم الخدمات.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية، أكد عودة الحياة إلى طبيعتها بالعاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى وجود حالة هدوء على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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