ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شركة طيران سورية تستأنف رحلاتها من وإلى موسكو

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال متحدث باسم شركة طيران أجنحة الشام السورية، إنه تم استئناف بيع التذاكر للرحلات من دمشق إلى موسكو والعكس.
وأضاف المتحدث - في تصريح خاص لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - "تم استئناف مبيعات التذاكر، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القرار النهائي بشأن استئناف الرحلات وإمكانية الرحلة على التوالي هو لدى سلطات الطيران في البلاد"، موضحا أن التذاكر متاحة حاليا لرحلة من دمشق إلى موسكو في 18 ديسمبر والعودة في 19 ديسمبر 2024.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن مطار دمشق الدولي لن يعمل حتى مساء 18 ديسمبر.

شركة طيران سورية روسيا أجنحة الشام