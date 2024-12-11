"هيومن رايتس": لا ينبغي إجبار اللاجئين السوريين على العودة.. الوضع خطير

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن "أي حكومة" لا ينبغي أن ترسل أو تخطط لإرسال لاجئين سوريين قسراً.



وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها: "لكل مواطن الحق في العودة إلى وطنه، سواء كان آمناً أم لا. ولكن لأن أحد اللاجئين يختار العودة إلى وطنه لا يبرر إعادة لاجئ آخر قسراً لا يزال خائفاً، كما يفعل العديد من اللاجئين السوريين، وخاصة في ظل الظروف غير المستقرة والخطيرة المحتملة في البلاد".



أوقفت عدة حكومات أوروبية مؤقتًا طلبات اللجوء الخاصة بها، بينما قالت حكومات أخرى إنها ستعيد اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط بشار الأسد.

