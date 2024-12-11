أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على زابوروجيا إلى 28 شخصًا

أعلنت خدمة الطوارئ التابعة للحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف إقليم زابوروجيا أمس الثلاثاء إلى 6 قتلى و22 مصابًا.

وذكرت خدمة الطوارئ - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه تأكد مقتل 6 مدنيين وإصابة 22 آخرين في ضربة شنتها القوات الروسية على إقليم زابوروجيا أمس، ولا تزال عمليات الإنقاذ الطارئة جارية حتى الآن.

وأضاف البيان أن جميع خدمات الطوارئ في المدينة تعمل بنشاط في مكان الحادث، حيث يقدم المختصون في خدمة الطوارئ الحكومية المساعدة للسكان المتضررين.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا إيفان فيدوروف، بأن رجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية انتشلوا امرأتين من بين الأنقاض الليلة الماضية، وكلتاهما تتواجدان في المستشفى حاليًا لتلقي العلاج، وأضاف أن 4 أشخاص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى الذي دمره الصاروخ الروسي.