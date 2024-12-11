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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

احتفالية "رواد دمياط 2024".. وزير العمل: الدولة تسعى لتوفير وظائف لائقة للشباب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم في إقامة مشروعات صغيرة، كما تعمل في الوقت الحالي على تطوير منظومة التدريب المهني في كافة المحافظات لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك في كلمة الوزير جبران خلال احتفالية نهائيات مسابقة "رواد دمياط 2024"، التي تُعقد في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لتنمية الشباب في دمياط"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وشهدت الفعاليات تسليم عقود عمل لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى عروض تقديمية لبرامج مشروع منظمة العمل الدولية "معًا لتنمية الشباب في دمياط".

كما تم عرض فيلم وثائقي عن مسابقة "رواد دمياط" وتقديم العروض من 25 متأهلًا للتصفيات النهائية، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وأشار الوزير جبران إلى أن المشروع يُعتبر نموذجًا مشرفًا للمسؤولية المجتمعية للشركات في مناطق عملها، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز التنمية المستدامة. 

كما يهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات في دمياط، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاستدامة البيئية.

وأكد الوزير أن أهداف المشروع تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، خاصة المحور المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته. 

كما أشار إلى أن وزارة العمل تسعى إلى توفير فرص العمل اللائقة لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة أو من خلال التنسيق مع شركات الحاق العمالة، بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز قدرة الشباب المصري التنافسية عبر برامج التدريب المهني.

وفي كلمته أشاد محافظ دمياط د.أيمن الشهابي، بالشراكة المتميزة والمثمرة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن المرحلتين الأولى والثانية حققتا نجاح كبير .

واكد " المحافظ " أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وأيضًا التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم مجالات ريادة الأعمال،  وذلك بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتجيتها نحو تعزيز المجالات الابتكارية ومحاربة البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على بدء وتطوير مشروعاتهم.

بدوره أعرب ايريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مجددًا عن ترحيبه بهذه الشراكات مع مختلف الجهات.

وأكد أن منظمة العمل الدولية تعمل دوماً على تحفيز مباديء العدالة الاجتماعية ودعم حقوق الأفراد وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

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