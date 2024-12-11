نقل 12 مصابا في حادث سير بالشرقية إلي مستشفى العاشر الجامعى

استقبل المستشفي الجامعي بالعاشر من رمضان اليوم 12 مصابا بإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم ميني باص مع سيارة ملاكي ناحية كوبري الثالثة أمام هايبر وان وتم عمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ميني باص مع سيارة ملاكي ناحية كوبري الثالثة أمام هايبر وان بنطاق مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة.

وتم الدفع ب 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.