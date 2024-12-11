"الوزراء": حريصون على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل باستمرار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مهتمة بقطاع الإسكان وهناك عمل على توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل باستمرار، موضحا أن حجم تنفيذ مشروعات الإسكان ببورسعيد يعكس مجهود الدولة الكبير في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء 695 ألف ووحدة سكنية لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الوحدات السكنية للمواطنين من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”.

كما تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن محافظة بورسعيد كانت أول محافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة عام 2018 ومنذ هذا الوقت وحتى الأن شهدنا إنشاء العشرات من الوحدات السكنية والدولة حريصى على توفير الوحدات بشكل مستمر.