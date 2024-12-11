تفاصيل واقعة اختطاف طفل في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل من داخل أحد المستشفيات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم من (ربة منزل - والدتها - مقيمتان بمحافظة الجيزة)، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف) قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة)، وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

