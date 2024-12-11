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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خامنئي: إسقاط الأسد في سوريا كان نتيجة لخطة أمريكية إسرائيلية

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
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قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن إيران لديها أدلة على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة لخطة من الولايات المتحدة وإسرائيل وأحد جيران سوريا.
وقال خامنئي في خطابه: "لا ينبغي أن نشك في أن العامل الرئيسي لما حدث كان مخططا له في غرفة التحكم الأمريكية الإسرائيلية، ولدينا أدلة على ذلك، وهذه الأدلة لا تترك مجالا للشك".
وأشار قائلا: "نعم هناك حكومة مجاورة لسوريا تلعب دورًا في هذه العملية أيضًا، لكن المخطط الرئيسي هو أمريكا والنظام الصهيوني".

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