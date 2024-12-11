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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بحوزته كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات داخل مخزن خاص به "غير مرخص" كائن بدائرة القسم).
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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