17 ديسمبر.. أولى جلسات دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة طفليها

حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر، يوم 17 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالبه بزيادة نفقة طفليها الشهرية بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا عن مشاركته في فيلم "ولاد رزق".

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لعامي 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت الدعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، حيث قدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تتضمن أجر عز من مشاركته في فيلم "الممر"، و"أبوعمر المصري"، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية التي يقوم بها.