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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجلة خطر لسرقتها المواطنين بشبرا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لسرقتها المواطنيين بمنطقة شبرا مصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا ، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة" ، وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى -  عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمةبهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

أسلوب المغافلة الصراف الالي المشغولات الذهبية