عمرو يوسف يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم شقو

كشف الفنان عمرو يوسف عن مصير الجزء الثاني من فيلمه السينمائي "شقة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه بدور العرض السينمائي الموسم الماضي.

وأكد الفنان عمرو يوسف أنه ينتظر أن يكون السيناريو جاهز بشكل كامل، ويتم عرضه على فريق العمل والمخرج، لبحث الأمر بالبدء بالتنفيذ من عدمه.

وتابع يوسف أنه لا بد من توافر شرط هام، وهو أن يكون الفيلم في الجزء الثاني له إضافة مهمة على الجزء الأول، ويرضي طموحنا الفني وطموح الجماهير بعد نجاح الجزء الأول.

وحقق فيلم "شقو" نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه حول صديقين من عالم الإجرام والنصب والسرقات، تتصاعد بهم الأحداث والتورط في العديد من الأزمات.

وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، أمينة خليل، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، والإخراج كريم السبكي.