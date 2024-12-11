طلاب جامعة قناة السويس يبتكرون بالأنشطة العملية لمادة التمريض النفسي والصحة العقلية

في إطار دعم الأنشطة الأكاديمية الإبداعية، نظم طلاب المستوى الرابع بنظام الساعات المعتمدة بكلية التمريض بجامعة قناة السويس عرضًا للأنشطة العملية الخاصة بمادة التمريض النفسي والصحة العقلية (عملي).

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، الذي أشاد بتميز الطلاب مؤكدًا إن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدًا لدعم طلابها وتوفير بيئة أكاديمية مميزة تسهم في صقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم، خاصة في المجالات التي تمس الصحة العامة والنفسية للمجتمع.

جاءت الفعالية تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب وربطهم بالواقع العملي، ما يجعلهم مؤهلين بشكل أكبر لسوق العمل.

كما أثنت الدكتورة إيناس محمد عبد الله، عميد كلية التمريض، على الجهود المبذولة وقالت إن طلاب كلية التمريض يقدمون نموذجا يُحتذى به في العمل الجاد والمبدع، لافته إلى أن هذا التميز يعكس المستوى الأكاديمي والمهني للكلية.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة منى حسن إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انعقدت الفعالية في رحاب كلية التمريض، حيث عرض طلاب المرحلة النهائية للبكالوريوس بقسم التمريض النفسي والصحة العقلية أنشطة متنوعة ومبتكرة تعكس الجوانب العملية لمادتهم الدراسية.

شملت الأنشطة تقديم مجسمات وأعمال توعوية حملت طابع الإبداع والتنوع. ومن بين المشاريع المقدمة مجسم يحاكي غرفة العزل بالمستشفى النفسي، وآخر يعكس تصميم مستشفى الأمراض النفسية.

كما تناول الطلاب قضايا طبية ونفسية متعددة، مثل Hypertensive Crisis من خلال مجسم وفيديو توضيحي، وأعدوا فيديوهات توعوية عن الوسواس القهري، نوبات الهلع، وإدمان التدخين، مع تقديم مواد تثقيفية شاملة.

تميزت الفعالية بجهود إشرافية من أعضاء هيئة التدريس، وهم: إيناس نجاح، أحمد هشام، شيماء جمال، سهيلة عزت، مي جمال، وإيمان السيد. كما كان لأستاذة المادة، وعلى رأسهم الدكتورة سمية السيد أبو عبده، رئيس قسم التمريض النفسي والصحة العقلية، والدكتور محمود عبد المجيد، مقرر الفرقة الرابعة، دور بارز في دعم الطلاب خلال تنفيذ هذه المشاريع.

أعربت الدكتورة سمية السيد أبو عبده عن سعادتها بالجهود المبذولة من قبل الطلاب، مشيدة باختيارهم المميز للمواضيع وطريقة عرضهم الاحترافية التي عكست قدرتهم على الإبداع والتميز الأكاديمي.

كما أكدت أن الأنشطة العملية تسهم بشكل كبير في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وإعدادهم المهني.