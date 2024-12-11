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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب" في دائرة قسم شرطة الشرابية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية بضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الشرابية، وهو يتزعم نشاطًا إجراميًا في ارتكاب سرقات من داخل المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب". وبحوزته تم العثور على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وكمية من المشغولات الذهبية المجهولة المصدر.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأكد أن المضبوطات بحوزته هي متحصلات من نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط مسجل خطر سرق حديد شقق باسلوب كسر الباب