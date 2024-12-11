ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق بالشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب" في دائرة قسم شرطة الشرابية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية بضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الشرابية، وهو يتزعم نشاطًا إجراميًا في ارتكاب سرقات من داخل المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب". وبحوزته تم العثور على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وكمية من المشغولات الذهبية المجهولة المصدر.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأكد أن المضبوطات بحوزته هي متحصلات من نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.