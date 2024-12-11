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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أوهمتهم بالمساعدة.. ضبط سيدة سرقت المسنين أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط سيدة لسرقتها كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن أسلوب المغافلة الصراف الالي قسم شرطة مدينة نصر