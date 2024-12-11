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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل لسرقته السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بحدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل لسرقته السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، كمية من مخدر الآيس) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كمية من المشغولات الذهبية - جهاز "لاب توب " مبلغ مالى) من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ضبط عاطل لسرقته السيارات باسلوب كسر الزجاج بحدائق القبة