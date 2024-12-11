صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 30,786.01 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.43%، مسجلًا 13,514.06 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى مستوى 3,190.86 نقطة، كما ارتفع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.99%، وصولًا إلى 8,535.86 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.79%، ليصل إلى مستوى 11,711.9 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.88%، وصولًا إلى 6,813.73 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.39%، ليصل إلى مستوى 38,063.67 نقطة.