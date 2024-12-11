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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
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شهدت حركتا التداول والملاحة نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة وهم 18 سفينة بضائع عامة و10 سفن صب جاف و7 سفن حاويات و3 سفن صب سائل.

ميناء الإسكندرية 

تداول 3826 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

كما تم تداول 3826 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1728 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1613 حاوية بما يمثل 48.3% تقريبًا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 485 حاوية ترانزيت.

تداول 146 ألف طن بضائع 

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 62 ألف طن تقريبا تليها البضائع العامة بما يجاوز  23 ألف طن تقريبا وصب سائل بحوالي 23 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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