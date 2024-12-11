وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن مخاوفها من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" فرضها على الواردات قد تعرقل جهود السيطرة على التضخم وتزيد من الأعباء المالية على الأسر والشركات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت يلين، إنها تشعر بالقلق حيال الاستدامة المالية للولايات المتحدة، وأضافت أن الكونجرس سيتعين عليه البحث عن طرق لتمويل أي تمديد لتخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب في 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في 2025.

وأضافت يلين، أن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 60 % على الواردات الصينية و10% إلى 20% على السلع من أماكن أخرى من شأنها أن "ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين الأمريكيين وتخلق تكاليف إضافية على الشركات.

وتابعت: "لذلك سيكون لها تأثير سلبي على القدرة التنافسية لبعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي وقد ترفع التكاليف بشكل كبير على الأسر، لذا فإن هذه استراتيجية أخشى أن تعرقل التقدم الذي أحرزناه بشأن التضخم، وأن يكون لها عواقب سلبية على النمو".

وفي إشارة إلى هذه المخاوف، قالت شركة (بيمكو) العملاقة للسندات، هذا الأسبوع، إنها أصبحت أكثر ترددا في شراء ديون الحكومة الأمريكية طويلة الأجل نظرا لـ "أسئلة الاستدامة" واحتمالية ارتفاع التضخم تحت إدارة ترامب.