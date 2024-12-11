الأرصاد تعلن استمرار الشبورة المائية الكثيفة مع غلق بعض الطرق الصحراوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت بالأمس من وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق تصل إلى حد الضباب مما يخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير، موضحًا أنه على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على هذه الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه بسبب الشبورة تم إغلاق بعض الطرق، وتحديدًا الطرق الصحراوية، موضحة أنها من أكثر الظواهر الجوية المؤثرة خاصة مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يزيد نسب الرطوبة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الخميس في فترة الصباح سيكون هناك شبورة والتي تبدأ من الساعة 3 فجرًا حتى ظهور الشمس في الساعة الثامنة والتاسعة صباحًا، وأن الشبورة تكون على مساحة 5 أمتار وأكثر وتصل لـ 50 متر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تواصل مستمر بين هيئة الأرصاد الجوية، والمرور والمحافظات، من أجل غلق الطرق التي انعدمت فيها الرؤية، حتى لا يحدث مشكلات أو حوادث.