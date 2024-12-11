متحدث الوزراء: زيارات "مدبولي" للمحافظات تهدف للاطمئنان على المشروعات القومية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارات الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظات تكون من أجل التعرف على ما يتم في المشروعات القومية من معدلات التنفيذ والاطمئنان على مستويات الأداء فيها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، أن زيارة أمس كانت لمحافظة بورسعيد وكشفت عن معدلات عمل جيدة بالعديد من المشروعات، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصناعية بشكل خاص، وخلال جولة أمس، تم المرور على مصانع الملابس الجاهزة، والتي تصدر إنتاج كبير للخارج، مما أوضح وجود زيادة في نسبة التصدير، وبالتالي توفير العملة الصعبة وفرص عمل للمواطنين وهو تصديقا لما أعلنته الحكومة بوجود تسهيلات للمستثمرين من أجل زيادة الصادرات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، تحظى بالأولوية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفي القريب جميع المحافظات ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل.