تعافي الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء

عاودت الليرة السورية إلي الصعود أمام الدولار الأمريكي في السوق المصرفية السورية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ، لتعوض جزءا من خسائرها خلال الأيام الماضية علي خلفية الأحداث السياسية التي تعيشها سوريا و تشكيل حكومة جديدة.

وكانت قد عقدت الحكومة السورية المؤقتة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد البشير، أول اجتماع لها أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق، بحضور رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي ، وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى رئاسة الوزراء، أكد البشير تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة، موضحًا أن الحكومة المؤقتة ستتولى الإشراف على الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وعن سعر الليرة اليوم ، نجد أن تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي يعادل 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

و جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة،

و تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق بنسبة 10.53%، ليسجل 16000 ليرة للشراء، و17000 ليرة للبيع.

وفي حلب، هبط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 15500 ليرة للشراء، و16500 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، تراجع سعر الدولار مقابل الليرة ليستقر عند 15000 ليرة للشراء، و16000 ليرة للبيع.

فيما سجل سعر صرف “اليورو ” مقابل الليرة السورية ، في المصرف المركزي السوري نحو 14685.16 .