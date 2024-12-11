إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بطنطا

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف وإزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال 24 ساعة.

بناء علي الأراضي الزراعية

وأوضح محمد متولى أبوسليم رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال تعديات على الزراعات وأملاك الدولة، وبناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 12 حالة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.