ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 12.4% خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 12.4% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وكالة الجمارك الكورية، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر بلغت 17.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي،وارتفعت الواردات بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 19.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.55 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.34 مليار دولار، وشملت الفترة هذا العام 7.5 أيام عمل، مقارنة بـ 7 أيام عمل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 3.61 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت أن صادرات أشباه الموصلات شكلت 20.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال فترة الأيام العشرة، بزيادة قدرها 4.4 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وسط الانتعاش في دورة الصناعة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 8.6% لتصل إلى 1.45 مليار دولار، كما تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 9.4% لتصل إلى 1.22 مليار دولار.