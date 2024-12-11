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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استقبال رسمي ومباحثات موسعة.. السيسي يستكمل جولته الأوروبية بلقاءات مهمة في أيرلندا

السيسي يصل أيرلندا
السيسي يصل أيرلندا
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يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز بالقصر الجمهوري في دبلن.

مراسم استقبال رسمية 

ويجرى للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية، ثم يوقع في سجل الشرف الخاص بالزيارات في القصر الجمهوري، تليها جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة موسعة بين الوفد المصري والأيرلندي.

كما يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية.

ويجري الرئيس السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.

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