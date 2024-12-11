مياه القاهرة تشارك في معرض ومؤتمر IWWI

تشارك شركة مياه الشرب بالقاهرة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن مشاركة الشركة في هذا الحدث تأتي ضمن جهودها الحثيثة لتطوير خدمات المياه من خلال تبني أحدث التكنولوجيات العالمية في إدارة وتشغيل محطات إنتاج مياه الشرب.

وسيتضمن المؤتمر والمعرض عروضًا لأحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى حلول متطورة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات.

كما ستركز الفعاليات على تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الدول العربية، مع تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والسعودية لتقديم حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية.

وتشارك شركة مياه الشرب بالقاهرة بجناح متميز في المعرض، حيث ستعرض المنصة الرقمية الموحدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تنقية ومراقبة منظومة إنتاج مياه الشرب.

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