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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الطاقة الباكستاني: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع طاجيكستان

باكستان
باكستان
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أكد وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع طاجيكستان في شتى المجالات، بما في ذلك التجارة والطاقة والزراعة والتعليم والصناعة.
وقال أحمد خان - خلال كلمة ألقاها في الدورة السابعة للجنة المشتركة الباكستانية - الطاجيكية المنعقدة في إسلام آباد اليوم الأربعاء، ونقلها راديو باكستان - إن هناك حاجة إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية من أجل صالح البلدين.
وأضاف الوزير أن باكستان ترحب باستفادة طاجيكستان بموانئها البحرية خاصة كراتشي وجوادر لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل.
كان حجم التبادل التجاري بين باكستان وطاجيكستان بلغ خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 50 مليون دولار، ويحاول الجانبان زيادته إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة.

وزير الطاقة الباكستاني طاجيكستان