التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع عامل سقط من علو بأكتوبر

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بالجيزة، حول مصرع عامل سقط من علو أثناء تأدية عمله بإحدى واجهات العقارات بمدينة 6 أكتوبر، أنه لا شبهة جنائية وراء وفاته، إذ تبين أن اختلال توازنه هو السبب في سقوطه، ولذلك صرحت بدفن جثمانه بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية جاءت بأخطار تلقاه مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، من مسؤول غرفة علميات شرطة النجدة بمصرع عامل سقط من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام عامل يدعى “محمد.م ” يبلغ من العمر 33 سنة عامًا سقط من علو بعد اختلال توازنه، ولقي مصرعه في الحال.

وتحرّر عن ذلك محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.