ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع عامل سقط من علو بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بالجيزة، حول مصرع عامل سقط من علو أثناء تأدية عمله بإحدى واجهات العقارات بمدينة 6 أكتوبر، أنه لا شبهة جنائية وراء وفاته، إذ تبين أن اختلال توازنه هو السبب في سقوطه، ولذلك صرحت بدفن جثمانه بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية جاءت بأخطار تلقاه مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، من مسؤول غرفة علميات شرطة النجدة بمصرع عامل سقط من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام عامل يدعى “محمد.م ” يبلغ من العمر 33 سنة عامًا سقط من علو بعد اختلال توازنه، ولقي مصرعه في الحال.

 وتحرّر عن ذلك محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

 

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية مصرع عامل سقط علو بـ6