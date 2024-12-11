سوق السفر العربي: 1.33 تريليون دولار نموا متوقعا في إيرادات السياحة الرياضية

تستعرض الدورة الثانية والثلاثين من "سوق السفر العربي"، والتي تنعقد فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، أبرز الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال السفر، وأهم التحولات في تجارب المسافرين والابتكارات التي ستشكل مستقبل هذا القطاع العالمي المهم.

ويعقد سوق السفر العربي في دورته المقبله تحت بعنوان "تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، وتتضمن برنامجاً متنوعاً من المؤتمرات والمعارض لاستكشاف كيفية توظيف التقنيات المتقدمة، وتحليل سلوكيات المسافرين لتعزيز الاتصال والارتقاء بقطاع السفر بشكل عام.

وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: "يعتبر الاتصال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من أهم مجالات النمو الرئيسية في قطاع السفر والسياحة، ويعتبر سوق السفر العربي المكان الأمثل لتسليط الضوء على تعزيز التفاعل بين كافة ركائز هذا القطاع ومواكبة الاتجاهات العالمية والتحولات الثقافية وسلوكيات المسافرين التي تشكل مستقبل قطاع السياحة".

ويعتبر مفهوم السفر انطلاقاً من "الحنين إلى الماضي" من أبرز الاتجاهات الصاعدة في عام 2025 وخاصة بالنسبة لجيل الألفية حيث تسعى شريحة من المسافرين لإعادة الاتصال بشبابهم أو أحلام الطفولة من خلال تجارب مميزة في أماكن مألوفة بالنسة لهم، ما يوفر فرصاً لا حصر لها للشركات العاملة في قطاع السفر.

كما يشهد قطاع السياحة الرياضية والموسيقية نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة الرياضية نحو 1.33 تريليون دولار، وأن تصل قطاع السياحة الموسيقية إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وخاصة أن الكثير من المسافرين مستعدين للإنفاق أكثر لمشاهدة الفنانين والفرق الموسيقية المفضلة لهم. وتستفيد الأسواق في هذه المنطقة بالفعل من هذا الاتجاه، حيث رحبت المملكة العربية السعودية بـ 2.5 مليون سائح أجنبي عبر 80 حدث رياضي دولي في السنوات الأربع الماضية وحدها.

ومن المتوقع أيضاً أن يتعزز انتعاش السفر من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ اعتباراً من عام 2025، مع تجاوز أعداد الوافدين إلى هناك وفي الشرق الأوسط مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام المقبل. ويعود هذا الاتجاه جزئياً إلى العديد من المبادرات بما في ذلك خيارات السفر بدون تأشيرة، وتأشيرات "البدو الرقميين"، وتأثير البرامج التلفزيونية الشعبية التي تدور أحداثها في الدول الآسيوية، مثل (The White Lotus) و(Squid Game).

وتتوقع رابطة النقل الجوي الدولي (IATA) أن الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستشكل 50% من حجم نمو عدد المسافرين جواً على مستوى العالم حتى عام 2043. وتنعكس هذه الاتجاهات من خلال نمو حجم جناح آسيا في معرض سوق السفر العربي بنسبة 18% بمعدل سنوي.

وسيتم تسليط الضوء على أبرز ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة خلال معرض تقنيات السفر في سوق السفر العربي لعام 2025، والذي يشهد مشاركة العديد من الشركات التكنولوجية مثل أماديوس و ويجو و ويب بيدز، حيث يهدف الحدث إلى استعراض أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصال عالية السرعة وتقنيات الواقع الافتراضي والتي تسهم بتطوير تجارب ترفيهية شخصية أثناء السفر، ما يمكن شركات الطيران ومقدمي الخدمات من تقديم أفضل التجارب التي تلبي تفضيلات واحتياجات العملاء.

ومن الملاحظ زيادة عدد المسافرين الذين يفضلون السفر بمفردهم في محاولة للتخلص من الإرهاق الرقمي وبحثاً عن التواصل الاجتماعي الحقيقي. ولا يقتصر ذلك على السفر لأغراض الترفيه فقط، حيث شهد مفهوم "الترحال الرقمي" اتجاهاً متزايداً منذ جائحة (كوفيد-19).

وكشفت بيانات (Squaremouth) أن 42% من عملاء شركات التأمين على السفر يخططون للقيام برحلة منفردة هذا العام، وسيتم التركيز على مناقشة هذا النمو خلال معرض سوق السفر العربي 2025، إضافة إلى مجال الممارسات المستدامة والسياحة المسؤولة.

وأشار استطلاع أصدرته شركة ديلويت العالمية خلال عام 2024 إلي أن 81% من جيل الألفية، و79% من الجيل Z يعتقدون أن الشركات يجب أن تفعل المزيد لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة، وأن الاهتمام بالسفر المستدام آخذ في النمو. ومن المتوقع أن ينمو سوق السياحة البيئية إلى 429 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2025 نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض، ويوفر للمشاركين منصة للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل. وبالإضافة إلى المعرض، سيشارك خبراء من المنطقة ومختلف أنحاء العالم في منصات سوق السفر العربي العالمية والمستقبلية عبر برنامج مؤتمرات شامل ومكثف.