اعتقال مفوض الشرطة الوطنية وقائد شرطة العاصمة في كوريا الجنوبية بتهمة التمرد

اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، كلا من مفوض وكالة الشرطة الوطنية الكورية "تشو جي هو" ورئيس وكالة شرطة العاصمة سول "كيم بونج سيك"؛ للاشتباه بتطورهما في إعلان الرئيس "يون سوك يول" الأحكام العرفية في البلاد الأسبوع الماضي.

وأفاد فريق تحقيق خاص تابع للشرطة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم اعتقال المسئولين بعدما تم توجيه اتهامات بالتمرد إليهما، حيث أنهما أصدرا تعليمات لأفراد الشرطة بتطويق مجمع الجمعية الوطنية؛ لمنع المشرعين من دخول البرلمان بعدما أعلن الرئيس الأحكام العرفية.

وذكرت الشبكة، أن فريق التحقيق الخاص أصدر حظر سفر على المسئولين، بالإضافة إلى أمر فحص لهواتفهما المحمولة.

وتشهد كوريا الجنوبية، منذ الأسبوع الماضي، حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.