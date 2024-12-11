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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عدم فرض سلع على المواطن.. أبرز مميزات التحول إلى الدعم النقدي

الدعم
الدعم
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أكد محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، وجود مميزات للتحول من الدعم العيني إلى النقدي ولكن يجب الحرص على توافر ضوابط لتحقيق بعض الضمانات للاستفادة من كافة المميزات الخاصة بهذا التحول منها تقليل التكاليف ومنح المواطن قدر أكبر من الاستقلالية في اختيار السلع وعدم فرض سلع معينة عليه وكثير من الأمور الخاصة بالانضباط المالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الضوابط الخاصة بالدعم تشمل إعادة صياغة قاعدة البيانات حول مستحقي الدعم النقدي وكذلك القيمة نفسها التي سيتم منحها للمواطن سواء تقرها الحكومة أو يكون الأمر بالاشتراك مع المجتمع المدني، موضحا أن هناك تساؤلا حول توافق القيمة التي ستقر بما يراعي معدلات التضخم المرتفعة وكذلك يجب توافر قدر أكثر من الرقابة على الأسواق.

كما تابع محمود عنبر، أن هناك جهودا من الحكومة بالتدخل المباشر في الأسواق لمنع الاحتكار وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار معقولة. 

 

الدعم اقتصاد الاستقلالية الانضباط المالى الضمانات