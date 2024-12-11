استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمنازل وسط وشمال غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 22 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم قصف منزل لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وهو بناية سكنية مكونة من عدة طوابق يقطنها حوالي 30 نازحا، سوتها طائرات الاحتلال بالأرض، مبينة أنه تم انتشال 22 شهيدا، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض لعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و786 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،188 في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.