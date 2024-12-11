كأس رابطة الأندية.. الإسماعيلي يبحث عن بداية قوية من بوابة حرس الحدود

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره حرس الحدود في الخامسة مساءً اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود ضمن مواجهات المجموعة الرابعة بكأس رابطة الأندية، والتي تضم أيضا بيراميدز والاتحاد السكندري.

ويبحث الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمد إبراهيم لبداية قوية بتحقيق الفوز للمنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من البطولة في ظل المنافسة القوية مع بيراميدز والاتحاد السكندري.

في المقابل يسعى حرس الحدود بقيادة محمد يوسف لتصحيح المسار في بطولة كأس الرابطة، خاصة بعد البداية الضعيفة في الدوري، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار خلال الأربع جولات الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.