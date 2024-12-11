"أصلي فلسطيني".. ياسمين رئيس تتصدر ترند جوجل

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC.

ياسمين رئيس تتصدر التريند

قالت ياسمين رئيس، إنها فلسطينية الأصل، ولكنها ولدت في الكويت، وعاشت هناك معظم طفولتها.

وأشارت رئيس، إلى أن عائلتها خرجت من فلسطين هربًا من الأحداث القاسية التي شهدتها المنطقة عام 1948، بسبب الهجمات الإسرائيلية، ما جعلها تبتعد هي وعائلتها عن زيارة وطنها فلسطين، مؤكدة أن عائلة والدها تعيش في الأردن، فيما والدتها مصرية، وأنها تربت في مصر، و تعتبرها وطنها، رغم أنها ولدت في الكويت.

وتابعت: "أنا مصرية، ومن حق الجميع أن يعرف ذلك، عشت في مصر أكثر مما عشت في الكويت، وأعتبرها بيتي".

واختتمت ياسمين حديثها، بالتأكيد على أنها لا تقبل أن يشكك في هويتها الفلسطينية أو المصرية، مؤكدة أن ارتباطها بمصر لا يقلل أبدًا من حبها وافتخارها بجذورها الفلسطينية.