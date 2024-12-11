الأمن يكثف جهوده لضبط سائق دهس شخصًا في المنيب وفر هاربًا

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة قيام الأجهزة الأمنية، لإجراء التحريات اللازمة لضبط سائق سيارة متورط في حادث دهس أحد الأشخاص بمنطقة المنيب، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح متفرقة، قبل أن يفرّ السائق هاربًا.

وجاء ذلك بعد أن استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، الذي أفاد بأن السيارة صدمته أثناء عبوره للطريق.

كما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الحادث، واستماع أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة ودهست الشخص قبل أن تهرب دون التمكن من التقاط أرقام اللوحة.

بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة المنيب بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث بصحبة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن سيارة مسرعة صدمت شخصًا أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السائق ومالك السيارة المتسبب في الحادث، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.