اليوم.. قمة مصرية أيرلندية بالقصر الجمهوري في دبلن

يلقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز في القصر الجمهوري بدبلن.

ثم يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية.

ويجري السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.

وشهدت زيارة النرويج نشاط حافل وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.