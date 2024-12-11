تحت أعين الأهلي.. بوتافوجو يصارع باتشوكا في "الديربي الأمريكي" بكأس إنتركونتيننتال

يلتقي فريق بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي، في مباراة "ديربي الأمريكتين" في المواجهة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على "ملعب 974" في قطر ضمن الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وتنطلق مباراة بوتافوجو وباتشوكا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وينتظر الأهلي "بطل أفريقيا" الفائز من هذه الكلاسيكو الأمريكي لمواجهته في نصف نهائي كأس التحدي بلملعب "974"، يوم السبت.

يدخل فريق بوتافوجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس بقيادة مدربه أرتور خورخي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه قبل ساعات من السفر إلى الدوحة، بعد الفوز على ساو باولو بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الموسم مساء الأحد الماضي.

كما توج بوتافوجو بكأس كوبا ليبرتادوريس 2024 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 3-1 على حساب مواطنه أتلتيكو مينيرو في مواجهة نهائي البطولة التي جمعت بينهما على ملعب مونومنتال.

في المقابل يخوض فريق باتشوكا المكسيكي المباراة بصفته بطل كأس أبطال "كونكاكاف"، ويتطلع للفوز والتتويج بكأس الأمريكتين والتأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات

تذاع مباراة بوتافوجو وباتشوكا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الوحيدة التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس القارات للأندية داخل القارة السمراء، وتخصص لها قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق على مباراة بوتافوجو وباتشوكا إلى المعلق عامر الخوذيري.

قائمة بوتافوجو :

حراسة المرمى: جاتيتو فيرنانديز - جون فيكتور - راؤول جوناس.

خط الدفاع: لوكاس هالتير - ماتيو بونتي - أليكس تيليس - باستوس - فيرناندو مارسال - أدريلسون شاوان - لويس إدواردو كويبانو.

خط الوسط: دانيلو باربوسا - دانيلو تشي - جيفيرسون سافارينو - مارلون فريتاس - تياجو ألمادا - جريجوري فافيرو - آلان - كارلوس إدواردو - أوسكار روميرو.

خط الهجوم: لويز هنريكي - فرانسيسكو سواريس - جونيور سانتوس - ماتيوس مارتينس - جيفينيو - إجور جيسوس.

قائمة باتشوكا:



حراسة المرمى: دافيد شاريم - كارلوس مورينو - خوسيه أولوجيو جاراتي

خط الدفاع: سيرجيو باريتو - ألونسو أخيفيس - بريان جونزاليس - جوستافو كابرال - لويس رودريجيز - كارلوس سانشيز

خط الوسط: بيدرو بيدرازا - نيلسون ديوسا – أنخيل مينا – ألفونسو جونزاليس – آلان إيرنيستو – إلياس مونتيل – سيرجيو هيرنانديز – أندريس ميكولتا – جورجي فاسكيز بيرلانجا – خوسيه بابلو سالفادور

خط الهجوم: فابر جيل - بروخا جونزاليس - أسامة إدريسي - أليكسيس دومينيجيز - سالومون روندون - أوين جونزاليس – سيرجيو أجوايو كاستيلو