صرف 8 ملايين جنيه مكافآت للنشر العلمي بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن صرف 8 ملايين و10 آلاف جنيه، إجمالي المكافآت المخصصة للنشر العلمي المتميز، والتي حصل عليها 329 باحثا من أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة عن نشر الأبحاث العلمية وعددها 823 بحثا، وذلك لعام 2023.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن إدارة الجامعة اهتمت برفع وزيادة المكافآت المادية الخاصة بالنشر الدولي، لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم العلمي كما وكيفا، ونشرها في أرقى وأشهر المجلات ودور النشر العالمية، بما يسهم في تحسين التصنيفات الدولية للجامعة.

وهنا النعماني، أعضاء هيئة التدريس مؤكدًا أن الجامعة خلال الفترة الماضية حصدت عددا من المراكز المتقدمة في العديد من التصنيفات الدولية، والذي يبرهن على دعم الجامعة وتنفيذها لعدد من الإجراءات لدعم البحث العلمي والنشر الدولي والباحثين، باعتبارهم أحد أهم مخرجات التعليم الجامعي، والتى تسهم فى دعم خطط الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، المدير التنفيذي لوحدة المشروعات بالجامعة، أن النشر الدولي المتميز هو أحد ثمارات البحث العلمي في الجامعة، والمدخل الأساسي لتقدم النشاط الأكاديمي بالجامعة، مقدما شكره لرئيس الجامعة لدعم للبحث العلمي والباحثين بالجامعة في مختلف الكليات.