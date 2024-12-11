"مياه سوهاج": تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء لتسهيل الوصول إلى الخدمات

أطلقت شركة مياه سوهاج، منصة رقمية متطورة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات التى تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والتحكم فيها بشكل فعال واستباقي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع خدمة العملاء بالشركة، بالإضافة إلى توفيرالوقت والجهد والتكلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة التعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها وعرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية والتي تشمل مجموعة من الخدمات المجانية للعملاء وخدمات تعريقية وخدمات عامة لكافة المواطنين وخدمات مدفوعة جار العمل بها، وذلك لتسهيل الخدمات للجمهور وإلغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات.

وأضاف المحاسب احمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء بالشركة، أنه تم إطلاق المنصة، حيث يسمح التطبيق بتسجيل قراءة العداد أون لاين وحساب المواطن استهلاكه للمياه بنفسه، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات والاستعلام عن المخالفات باستخدام الرقم القومى وفحص الوثائق المصدرة والتحقق من الأوراق الرسمية وتصحيح البيانات كالاسم والعنوان وتسجيل وتعديل وتصحيح قراءة العداد، بالإضافة إلى الخدمات التعريفية كدليل شامل لمواقع مراكز العملاء وتوفير المعلومات عن الخدمات المتاحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة لكافة المواطنين كإرسال الشكاوى ومتابعتها واستقصاء الرأي والمشاركة فى تحسين الخدمات وخدمة Chat- Bot للردود الفورية للاستفسارات وسداد الفواتير لجميع المواطنين خارج الجمهورية هذا بالإضافة إلى الخدمات المدفوعة كتركيب عداد جديد وفحص ومعايرة العدادات وتغيير عدادات وخدمات خاصة بالنشاط كتحويل النشاط وإضافة وحدات.

وأضاف محمد على نائب مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء، أن تفعيل تلك الخدمات الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف الى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل، وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات، موضحا أنه للاطلاع على كيفية استخدام المنصة وعرض خصائصها من خلال الQr Code أو استخدام الرابط https://bit.ly/Sohagwater

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