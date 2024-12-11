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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 963 شاحنة و475 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 455 شاحنة و453 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 508 شاحنة و22 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express  وغادرت السفينتين أمل و Alcudia Express، كما تم تداول 2300 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALANDALUS علي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة ويستعد أيضاً الميناء لاستقبال السفينة HELENA KOSAN على متنها 4700 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1665 راكبا بموانيها.

الإعلام استقبال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة