وزير الخارجية: مصر ترفض استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية، بما يضمن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وشدد الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات الوطنية السورية دون إقصاء.

كما جدد عبدالعاطي التأكيد على رفض مصر لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المحيطة بها، مشيرًا إلى ضرورة احترام القرارات الدولية المتعلقة بالسيادة السورية.

وصرح وزير الخارجية، بأن التحركات الإسرائيلية تعد احتلالا لأراضي سورية وانتهاكا سافرا لسيادتها وتمثل خرقا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة السورية.