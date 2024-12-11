أسعار العملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يرصد حركة أسعار العملات علي مدي تعاملات اليوم في تحديث لحظي.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 50.39 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري، بداية اليوم نحو 53.06 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل نظيره المصري، بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 64.27 جنيه للشراء و 64.48 جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.25 جنيه للشراء و 57.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف ال 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.20 جنيه للشراء و 33.30 جنيه للبيع.

و تراجع متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري إلى نحو 6.94 جنيه للشراء و 6.96 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري وأكثرها انتشارا وتداولات (الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي) في البنك المركزي المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.83 جنيه للشراء و 164.35 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.71 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.