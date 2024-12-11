محمد الغازي يدير مباراة حرس الحدود والإسماعيلي

يواجه فريق حرس الحدود نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأسندت لجنة الحكام المباراة المرتقبة بين حرس الحدود والإسماعيلي إلى طاقم حكام يتكون من:

حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد 1 :عمرو جمعة

حكم مساعد 2 : محمود حسين

حكم رابع: السيد منير

حكم Var : عبد العزيز السيد

حكم Var مساعد: أحمد حامد

يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.