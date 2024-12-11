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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الغازي يدير مباراة حرس الحدود والإسماعيلي

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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يواجه فريق حرس الحدود نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة  المرتقبة بين حرس الحدود والإسماعيلي إلى طاقم حكام يتكون من: 
حكم ساحة: محمد الغازي
حكم مساعد 1 :عمرو جمعة 
حكم مساعد 2 : محمود حسين
حكم رابع: السيد منير
حكم Var : عبد العزيز السيد
حكم Var مساعد: أحمد حامد
يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة. 

الإسماعيلي ء حرس الحدود مباراة