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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدسوقي حكما لمباراة الجونة وسموحة بكأس الرابطة

سموحة
سموحة
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يواجه فريق سموحة نظيره الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة  المرتقبة بين سموحة والجونة إلى طاقم حكام يتكون من: 
حكم ساحة: محمود الدسوقي
حكم مساعد 1 :محمد فاروق 
حكم مساعد 2 : أحمد عادل
حكم رابع: مبروك نبيل
حكم Var : مصطفى مدحت
حكم Var مساعد: عمرو عايد
يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة. 

بطولة كأس الرابطة سموحة