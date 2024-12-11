أحمد حمدي يدير مباراة مودرن سبورت وبتروجيت بكأس الرابطة

يواجه فريق مودرن سبورت نظيره بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأسندت لجنة الحكام المباراة الخاصة بمودرن سبورت وبتروجيت إلى طاقم حكام يتكون من:

حكم ساحة: أحمد حمدي

حكم مساعد 1 :محمد محمود

حكم مساعد 2 : إبراهيم السوداني

حكم Var : شاهندا المغربي

حكم Var مساعد: يارا عاطف

يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.