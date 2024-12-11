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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حمدي يدير مباراة مودرن سبورت وبتروجيت بكأس الرابطة

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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يواجه فريق مودرن سبورت نظيره بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة الخاصة بمودرن سبورت وبتروجيت إلى طاقم حكام يتكون من: 
حكم ساحة: أحمد حمدي
حكم مساعد 1 :محمد محمود 
حكم مساعد 2 : إبراهيم السوداني
حكم Var : شاهندا المغربي
حكم Var مساعد: يارا عاطف
يذكر أن فريق سيراميكا قد فاز بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة. 

مباراة مودرن سبورت بتروحيت مباراة