ماس كهربائي وراء حريق محل ملابس بمول شهير في 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل محل ملابس داخل مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وفحص آثار الحريق الذي التهم معظم محتويات المحل.

وترجح جهات التحقيق أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالطابق الأول من مول "أوت ليت" بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مامور القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اشتعال النيران بجزء داخل الطابق الأول لمحل "نيو برون".

وأخمد رجال الدفاع المدني النيران دون امتداده إلى باقي طوابق المحل أو المحال المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.