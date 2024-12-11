الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا وطقس بارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11 درجة .